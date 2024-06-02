Çorum'da devrilen motosikletteki çift yaralandı
Çorum'da devrilen üç tekerlekli elektrikli motosikletteki çift yaralandı.
Çorum'da devrilen üç tekerlekli elektrikli motosikletteki çift yaralandı.
Kadir Ö. (61) idaresindeki üç tekerlekli elektrikli motosiklet, Çorum-Ankara kara yolu Burun Çiftlik Kavşağı'nda devrildi.
Kazada sürücü ve motosikletteki eşi Aynur Ö. (58) yaralandı
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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