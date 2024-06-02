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        Çorum'da devrilen motosikletteki çift yaralandı

        Çorum'da devrilen üç tekerlekli elektrikli motosikletteki çift yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 19:33 Güncelleme: 02.06.2024 - 19:33
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        Çorum'da devrilen motosikletteki çift yaralandı
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        Çorum'da devrilen üç tekerlekli elektrikli motosikletteki çift yaralandı.

        Kadir Ö. (61) idaresindeki üç tekerlekli elektrikli motosiklet, Çorum-Ankara kara yolu Burun Çiftlik Kavşağı'nda devrildi.

        Kazada sürücü ve motosikletteki eşi Aynur Ö. (58) yaralandı

        Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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