Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da maç sırasında 2 futbolcu sıcak nedeniyle baygınlık geçirdi

        Çorum'un Alaca ilçesinde amatör ligde oynanan karşılaşma sırasında 2 futbolcu sıcaklık nedeniyle baygınlık geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 21:42 Güncelleme: 02.06.2024 - 21:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da maç sırasında 2 futbolcu sıcak nedeniyle baygınlık geçirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un Alaca ilçesinde amatör ligde oynanan karşılaşma sırasında 2 futbolcu sıcaklık nedeniyle baygınlık geçirdi.

        Çorum Beltaş 2. Amatör Küme play-off grubu 3. hafta maçında Alacagücü, Mecitözüspor'u konuk etti.

        Hava sıcaklığının 29 dereceye çıktığı ilçede, karşılaşma sırasında futbolculardan Koray Demir ve Rıdvan Mert Altınok fenalaştı. Baygınlık geçiren 2 futbolcu, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
        Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim
        Termometreler 44'ü gördü: El Nino gidiyor, La Nina geliyor (Sıcaklıklar artmaya devam edecek mi?)
        Termometreler 44'ü gördü: El Nino gidiyor, La Nina geliyor (Sıcaklıklar artmaya devam edecek mi?)
        Columbia Üniversitesi'nde yeni eylem
        Columbia Üniversitesi'nde yeni eylem
        Doğum oranları düştü, bakanlık harekete geçti
        Doğum oranları düştü, bakanlık harekete geçti
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Mısır, İsrail'in sınır kapısından çekilmesini istiyor
        Mısır, İsrail'in sınır kapısından çekilmesini istiyor
        Mourinho'dan ilk paylaşım!
        Mourinho'dan ilk paylaşım!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        LGS maratonu sona erdi: Soru ve cevap anahtarları yayımlandı (LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
        LGS maratonu sona erdi: Soru ve cevap anahtarları yayımlandı (LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
        Hatay'da binada patlama! Etrafa moloz saçıldı
        Hatay'da binada patlama! Etrafa moloz saçıldı
        Netanyahu'nun danışmanı: İsrail anlaşmayı kabul etti
        Netanyahu'nun danışmanı: İsrail anlaşmayı kabul etti
        "Âşık olmak istiyorum"
        "Âşık olmak istiyorum"
        Seycan hemşirenin ölümünde yeni bilirkişi raporu: Yolu yapan firma kusurlu
        Seycan hemşirenin ölümünde yeni bilirkişi raporu: Yolu yapan firma kusurlu
        Kağıtahane'de üniversiteli Aslıhan Zengin'e bıçaklı saldırı: Saldırgan 5 ay sonra yakalandı
        Kağıtahane'de üniversiteli Aslıhan Zengin'e bıçaklı saldırı: Saldırgan 5 ay sonra yakalandı
        Kuzey Kore Güney'e çöp dolu 720 balon daha gönderdi
        Kuzey Kore Güney'e çöp dolu 720 balon daha gönderdi
        'Organik sinema' fırsat mı?
        'Organik sinema' fırsat mı?
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        'Karakter üzerime yapıştı'
        'Karakter üzerime yapıştı'

        Benzer Haberler

        Çorum'da devrilen motosikletteki çift yaralandı
        Çorum'da devrilen motosikletteki çift yaralandı
        Çorum'da 8 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Çorum'da 8 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Çorum'da arıların soktuğu kadın yaşamını yitirdi
        Çorum'da arıların soktuğu kadın yaşamını yitirdi
        Çorum'da 30 bin tonluk lisanslı depo törenle açıldı
        Çorum'da 30 bin tonluk lisanslı depo törenle açıldı
        Çorum'da karısını silahla öldüren polise 24 yıl hapis cezası verildi
        Çorum'da karısını silahla öldüren polise 24 yıl hapis cezası verildi
        Çorum'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi yaralandı
        Çorum'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi yaralandı