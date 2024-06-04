Çorum'da 7 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı
Çorum'da yedikleri mantardan zehirlendikleri şüphesiyle 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Çorum'da yedikleri mantardan zehirlendikleri şüphesiyle 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezi, Mecitözü ve Uğurludağ ilçeleri ile Ovasaray ve Palabıyık köylerinde doğadan topladıkları mantarları yiyen 7 kişi bir süre sonra rahatsızlandı.
Bulantı ve kusma şikayetleri ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen 7 kişi tedavi altına alındı.
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