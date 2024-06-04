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        Çorum'da 32 yaşındaki kişi odasında ölü bulundu

        Çorum'da şeker hastası olduğu öğrenilen 32 yaşındaki kişi odasında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 17:10 Güncelleme: 04.06.2024 - 17:10
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        Çorum'da 32 yaşındaki kişi odasında ölü bulundu
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        Çorum'da şeker hastası olduğu öğrenilen 32 yaşındaki kişi odasında ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde ailesiyle yasayan 32 yaşındaki Serkan Eliaçık'ın uzun süre odasından çıkmaması üzerine kontrol eden yakınları Eliaçık'ı hareketsiz yatarken buldu.

        Durumun bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Eliaçık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Şeker hastası olduğu öğrenilen Eliaçık'ın cesedi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

        Anadolu Aj