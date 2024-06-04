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        Çorum'da dereye düşerek yaralanan çocuk kurtarıldı

        Çorum'un Alaca ilçesinde dereye düşerek yaralanan 11 yaşındaki çocuk, itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 19:17 Güncelleme: 04.06.2024 - 19:17
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        Çorum'da dereye düşerek yaralanan çocuk kurtarıldı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde dereye düşerek yaralanan 11 yaşındaki çocuk, itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, Alaca Deresi kenarında arkadaşlarıyla top oynayan V.Y, dengesini kaybederek dereye düştü.

        Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Merdiven yardımı ile V.Y'nin yanına inen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi dere içerisinde yaptı.

        Sedyeye sabitlenen çocuk, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansa taşındı.

        Alaca Devlet Hastanesine kaldırılan V.Y.'nin vücudunda kırıklar oluştuğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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