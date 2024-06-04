İskilip Hayvan Pazarına modern tartı sistemi kuruldu
Çorum'un İskilip ilçesinde hayvan pazarına yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle modern tartı sistemleri kuruldu.
Çorum’un İskilip ilçesinde hayvan pazarına yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle modern tartı sistemleri kuruldu.
Belediye Başkanı İsmail Çizikci, yaptığı açıklamada, kurulan modern tartı sistemi ile artık hayvan pazarına gelenlerin kurbanlıkları en gelişmiş teknolojilerle tartabileceğini belirtti.
Bu sayede vatandaşların doğru fiyatlandırma ile gönül rahatlığıyla alışverişini yapabileceklerini anlatan Çizikci, "Ayrıca veteriner hekimlerimiz tarafından yapılan sağlık kontrolleri ile hayvanların sağlıklı olduğundan da emin olacaklar." dedi.
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