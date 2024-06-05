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        Boğazkale Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi açıldı

        Çorum'un Boğazkale ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri, yıl sonu sergisi açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 17:18 Güncelleme: 05.06.2024 - 17:18
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        Boğazkale Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi açıldı
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        Çorum'un Boğazkale ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri, yıl sonu sergisi açtı.

        Hitit Köyü Kadeş Toplantı Salonu'nda düzenlenen sergide, kursiyerler tarafından üretilen çeşitli el emeği ürünler sergilendi.

        Kaymakam Emine Karataş Yıldız, serginin açılışında yaptığı konuşmada, sergide yapılan ürünlerin her birinin kıymetli olduğunu söyledi.

        Programa, Belediye Başkanı Adem Özel, çeşitli kurum müdürleri ile kursiyerler katıldı.

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