Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da okul müdürü, öğrenci velisi ve bir yakını tarafından darbedildi

        Çorum'da okul müdürü, biri öğrenci velisi iki kişi tarafından zincirlerle darbedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 20:15 Güncelleme: 05.06.2024 - 20:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da okul müdürü, öğrenci velisi ve bir yakını tarafından darbedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum’da okul müdürü, biri öğrenci velisi iki kişi tarafından zincirlerle darbedildi.

        Alınan bilgiye göre Gülabibey Mahallesi'ndeki Başöğretmen İmam Hatip Ortaokulu'nda fenalaşan öğrencisi Suad Daed S'yi ambulans çağırarak hastaneye gönderen okul müdürü Hacı Ömer Atılgan ve okul görevlisi Mehmet Öztürk, öğrencinin durumuyla ilgili bilgi verdiği velisi Saeed Daeh H. ve F.M. tarafından zincirlerle darp edildi.

        Kavga seslerini duyan diğer öğretmenlerin geldiğini gören şüpheliler okuldan kaçtı.

        İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Aldıkları darbelerle yaralanan müdür ve okul görevlisi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaçan zanlıların yakalanması için polis çalışma başlattı.

        Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Hakkari kararı kimseyi rahatsız etmesin'
        'Hakkari kararı kimseyi rahatsız etmesin'
        Beşiktaş yeni hocasını açıkladı!
        Beşiktaş yeni hocasını açıkladı!
        Özel: Erdoğan ile gelecek hafta görüşeceğiz
        Özel: Erdoğan ile gelecek hafta görüşeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüştü
        İsrail durmuyor: Saldırılara devam sinyali
        İsrail durmuyor: Saldırılara devam sinyali
        9 kurşun sıkıp polise teslim oldu
        9 kurşun sıkıp polise teslim oldu
        "Kripto ve hissede sınırlı işlem vergisi gündemde"
        "Kripto ve hissede sınırlı işlem vergisi gündemde"
        Borsaya on binde 2 işlem vergisi düşünülüyor
        Borsaya on binde 2 işlem vergisi düşünülüyor
        Down sendromlu öğrenciye şiddet: Dövdü, yerde sürükledi
        Down sendromlu öğrenciye şiddet: Dövdü, yerde sürükledi
        Yine benzer kaza! Genç bisikletli kaza kurbanı oldu
        Yine benzer kaza! Genç bisikletli kaza kurbanı oldu
        Gözlükten kurtulmak isterken görme yetisini kaybetti
        Gözlükten kurtulmak isterken görme yetisini kaybetti
        Kahreden uçak kazasından yeni görüntü!
        Kahreden uçak kazasından yeni görüntü!
        8 farklı böcek ısırmasını geçirecek yöntemler
        8 farklı böcek ısırmasını geçirecek yöntemler
        Mourinho, KAP'a bildirildi! Maaşı açıklandı
        Mourinho, KAP'a bildirildi! Maaşı açıklandı
        Ünlü isimlerden Macron'a çağrı
        Ünlü isimlerden Macron'a çağrı
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Makara sorusu ikiye böldü! Yapay zeka da şaşırdı
        Makara sorusu ikiye böldü! Yapay zeka da şaşırdı
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı

        Benzer Haberler

        Boğazkale'de çiftçilere buğdayda bit zararlısıyla mücadele uyarısı
        Boğazkale'de çiftçilere buğdayda bit zararlısıyla mücadele uyarısı
        Boğazkale Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi açıldı
        Boğazkale Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi açıldı
        İskilip Hayvan Pazarına modern tartı sistemi kuruldu
        İskilip Hayvan Pazarına modern tartı sistemi kuruldu
        Çorum'da dereye düşerek yaralanan çocuk kurtarıldı
        Çorum'da dereye düşerek yaralanan çocuk kurtarıldı
        Çorum'da 32 yaşındaki kişi odasında ölü bulundu
        Çorum'da 32 yaşındaki kişi odasında ölü bulundu
        Çorum'da 7 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı
        Çorum'da 7 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı