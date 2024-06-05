Dodurga'da kurumlar arası futbol turnuvası düzenlendi
Çorum'un Dodurga ilçesinde, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından kurumlar ve kuruluşlar arası futbol turnuvası düzenlendi.
Çorum’un Dodurga ilçesinde, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından kurumlar ve kuruluşlar arası futbol turnuvası düzenlendi.
Dodurga Gençlik Merkezi futbol sahasında 11 Haziran’a kadar sürecek müsabakalarda 8 takım mücadele edecek.
Turnuva ile ilgili konuşan Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, turnuvanın spor ve rekabetin yanı sıra, dayanışma ve dostluğun ön plana çıkacağı bir etkinlik olarak hafızalarda yer edeceğini söyledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.