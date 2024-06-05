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        Çorum'da arpa hasadına başlandı

        Çorum'un Bayat ilçesinde çiftçiler arpa hasadına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 22:58 Güncelleme: 05.06.2024 - 22:58
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        Çorum'da arpa hasadına başlandı
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        Çorum'un Bayat ilçesinde çiftçiler arpa hasadına başladı.

        Sonbaharda ektikleri tohumları yetiştiren üreticiler, hasat sürecinin başlamasının sevincini yaşıyor.

        İlçede ilk arpa hasadı Ayhan Okumuş'a ait 28 dönümlük tarlada yapıldı.

        İlk hasadın kendi tarlasından yapılmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirten Okumuş, dönüm başı ortalama 350 kilogram verim aldığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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