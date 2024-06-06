Bayat HEM'de yıl sonu sergisi düzenlendi

Kursiyerler tarafından üretilen el emeği göz nuru el sanatları ürünlerinin yanı sıra hediyelik eşyaların da yer aldığı sergide Kaymakam Söyler beraberindekiler, stantları gezerek ürünleri inceledi.

Ardından Kaymakam Seher Söyler ve Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü ile diğer katılımcılar tarafından kurdele kesilerek serginin açılışı yapıldı.

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