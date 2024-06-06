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        Bayat HEM'de yıl sonu sergisi düzenlendi

        Bayat Halk Eğitimi Merkezi (HEM) kursiyerlerinin yıl sonu sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 12:44 Güncelleme: 06.06.2024 - 12:46
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        Bayat HEM'de yıl sonu sergisi düzenlendi
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        Bayat Halk Eğitimi Merkezi (HEM) kursiyerlerinin yıl sonu sergisi açıldı.

        HEM binasının bahçesinde düzenlenen serginin açılışında halk oyunları gösterisi sunuldu, açılış konuşmaları gerçekleştirildi.

        Ardından Kaymakam Seher Söyler ve Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü ile diğer katılımcılar tarafından kurdele kesilerek serginin açılışı yapıldı.

        Kursiyerler tarafından üretilen el emeği göz nuru el sanatları ürünlerinin yanı sıra hediyelik eşyaların da yer aldığı sergide Kaymakam Söyler beraberindekiler, stantları gezerek ürünleri inceledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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