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        Çorum'da eğitimciler okuldaki zincirli saldırıyı kınadı

        Çorum'da eğitim sendikaları üyeleri, okul müdürünün ve çalışanın biri öğrenci velisi iki kişi tarafından zincirlerle darbedilmesini kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 18:03 Güncelleme: 06.06.2024 - 18:03
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        Çorum'da eğitimciler okuldaki zincirli saldırıyı kınadı
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        Çorum'da eğitim sendikaları üyeleri, okul müdürünün ve çalışanın biri öğrenci velisi iki kişi tarafından zincirlerle darbedilmesini kınadı.

        Başöğretmen İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Hacı Ömer Atılgan ve okul görevlisinin darbedilmesine tepki göstermek için ellerinde döviz ve pankartlarla okul bahçesinde toplanan sendikaların üyeleri, yaşanan olayla ilgili eğitim camiasına birlik mesajı vererek basın açıklamasında bulundu.

        Sendikalar adına konuşan Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Abdulaziz Aydın, eğitim çalışanlara yönelik şiddet olaylarının münferit eylemler olmaktan çıkarak yaygın bir toplumsal sorun haline geldiğine işaret ederek, toplumun geleceği açısından vazgeçilmez olan eğitim-öğretim hizmetinin sürdürülmesinin sekteye uğratıldığını vurguladı.

        Aydın, "Bu şiddet eylemlerinde şiddet uygulayan kişilerin bu eylemlerinin önemsenmeyeceği ve ciddi bir ceza yaptırımı ile karşılaşmayacakları inancı önemli bir rol oynamaktadır. Bu konuya ısrarla dikkat çekip çözüm önerilerimizi sunduğumuz her kurumda karşılaştığımız umursamazlık ve eylemsizlik şeklindeki anlaşılmaz tutum şiddetin ateşine benzin dökmekten başka bir anlama gelmemektedir." dedi.

        Eğitim çalışanlarına karşı eğitim-öğretim kamu hizmetinin sunumundan kaynaklı şiddet eylemlerine yönelik cezai ve hukuki tedbirlerin alınmasının elzem olduğunun altını çizen Aydın, şunları kaydetti:

        "Eğitim çalışanları kendilerine yönelik şiddet olaylarına karşı, caydırıcı nitelikte bir cezai müeyyide getirilmesini, şiddete uğrayan çalışana da hukuki koruma sağlayacak türden yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesini acilen talep etmekte ve beklemektedir. Eğitim çalışanlarına yönelik kasten yaralama, hakaret, tehditle görevi yaptırmama gibi suçlara verilecek cezanın en az yarı oranında arttırılması, bu suçlara verilecek hapis cezalarının ertelenmemesi, kasten yaralama suçunun tutuklama nedeni sayılması, bu suçların failleri hakkında kamu hizmetlerinden yararlanmanın engellenmesi hükümlerinin uygulanması, özel öğretim kurumlarının personelinin bu suçların mağduru olmaları halinde kamu görevlisi sayılmaları kasten yaralama suçunun tutuklama nedeni var sayılan suçlardan sayılması konusu mutlaka ve ivedilikle meslek kanunu kapsamına dahil edilerek yürürlüğe konulmalıdır."

        Saldırıya uğrayan okul müdürü Hacı Ömer Atılgan ise yaşadıklarını şöyle dile getirdi:

        "Dün bize saldıran velinin çocuğu koridorda düştü. Ambulans çağırdık. Müdür yardımcısı arkadaş, 'Gelin çocuğunuzu hastaneye gönderiyoruz' diye aileyi aradı. O da gelemeyeceğini söyledi. Biz de bir öğretmen arkadaşımızı ambulansa bindirdik öğrencimizi hastaneye gönderdik. Hastanede gerekli tetkik, tedavi ne gerekiyorsa yaptırdık. O arada veli, kim olduğunu bilmediğim birisi ile odama geldi. Küfretmeye, hakaret etmeye başladılar. Hizmetli ve güvenlik odadaydı. Onlara saldıracaklar. Ben müdahale edince cebinden kocaman kalın bir zincir çıkarttı. Hazırlıklı gelmiş. Zincirin ucunda kocaman bir kilit mevcut. Zincirle bize vurmaya başladı. Biz de kendimizi koruduk. Sonrada kaçtılar. Bizi hastaneye götürdüler."

        Gülabibey Mahallesi'ndeki Başöğretmen İmam Hatip Ortaokulu'nda dün fenalaşan öğrencisi Suad Daed S'yi ambulans çağırarak hastaneye gönderen okul müdürü Hacı Ömer Atılgan ve okul görevlisi Mehmet Öztürk, öğrencinin durumuyla ilgili bilgi verdiği velisi Saeed Daeh H. ve F.M. tarafından zincirlerle darp edilmiş, müdür ve okul görevlisi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Kaçan zanlıların yakalanması için polis çalışma başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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