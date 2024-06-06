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        Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 18:08 Güncelleme: 06.06.2024 - 18:08
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        Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        M.M.E. (69) idaresindeki 06 EU 5257 otomobil, Çorum-Osmancık yolu 10. kilometresinde kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen S.K'nin (27) kullandığı 19 UD 369 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisi ile hafif ticari araç yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hafif ticari araçta bulunan sürücü ile yanındaki kişi sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.

        Kazada araç sürücüleri ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan M.K. (56), yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan S.K. ve M.K'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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