Dodurga'dan kısa kısa

Vali Dağlı, ziyarette, emniyet ve asayiş başta olmak üzere ilçede yürütülen çalışmalar hakkında Vatansever'den bilgi aldı.

Sergi sonrası kursiyerler tarafından yapılan pastalar, katılımcılara ikram edildi.

Sergide 2023-2024 eğitim öğretim yılı süresince usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından hazırlanan ürünler yer aldı.

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