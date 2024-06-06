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        Dodurga'dan kısa kısa

        Çorum'un Dodurga ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 19:33 Güncelleme: 06.06.2024 - 19:33
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        Dodurga'dan kısa kısa
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        Çorum'un Dodurga ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi açıldı.

        Belediye Kongre Merkezi'nde düzenlenen sergiye Kaymakam Hakan Vatansever, Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özüdoğru, daire amirleri, kurum müdürleri, vatandaşlar, öğrenciler ve kursiyerler katıldı.

        Sergide 2023-2024 eğitim öğretim yılı süresince usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından hazırlanan ürünler yer aldı.

        Sergi sonrası kursiyerler tarafından yapılan pastalar, katılımcılara ikram edildi.

        - Vali Dağlı'dan Dodurga Kaymakamı Vatansever'e ziyaret

        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Dodurga Kaymakamı Hakan Vatansever'e ziyarette bulundu.

        Vali Dağlı, ziyarette, emniyet ve asayiş başta olmak üzere ilçede yürütülen çalışmalar hakkında Vatansever'den bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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