Dodurga'dan kısa kısa
Çorum'un Dodurga ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi açıldı.
Çorum'un Dodurga ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi açıldı.
Belediye Kongre Merkezi'nde düzenlenen sergiye Kaymakam Hakan Vatansever, Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özüdoğru, daire amirleri, kurum müdürleri, vatandaşlar, öğrenciler ve kursiyerler katıldı.
Sergide 2023-2024 eğitim öğretim yılı süresince usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından hazırlanan ürünler yer aldı.
Sergi sonrası kursiyerler tarafından yapılan pastalar, katılımcılara ikram edildi.
- Vali Dağlı'dan Dodurga Kaymakamı Vatansever'e ziyaret
Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Dodurga Kaymakamı Hakan Vatansever'e ziyarette bulundu.
Vali Dağlı, ziyarette, emniyet ve asayiş başta olmak üzere ilçede yürütülen çalışmalar hakkında Vatansever'den bilgi aldı.
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