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        Oğuzlar Belediye Başkanı Cebeci, baraj gölünde teknede nikah kıydı

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde bulunan Obruk Baraj Gölü'ne açılan teknede bir çiftin nikahı kıyıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 09:56 Güncelleme: 07.06.2024 - 09:56
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        Oğuzlar Belediye Başkanı Cebeci, baraj gölünde teknede nikah kıydı
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        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde bulunan Obruk Baraj Gölü'ne açılan teknede bir çiftin nikahı kıyıldı.

        Oğuzlar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Altınkoz Tesisleri'ne ait teknede nikah organizasyonu yapıldı.

        Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Sedanur ve Ahmet Kerimoğlu çiftinin nikahını, açıldıkları baraj gölünde teknede kıydı.

        Teknenin dümenine geçen gelin Sedanur Kerimoğlu'na kaptan şapkası takan Cebeci, çifte mutluluk dileğinde bulunarak, "Bugünden itibaren dümenin başına hanım kızımız geçmiştir, kumanda kendisinde artık." diyerek evlilik cüzdanını geline teslim etti.

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