Çorum'un İskilip ilçesinde evde çıkan yangın hasara yol açtı
Çorum'un İskilip ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çorum'un İskilip ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yavu köyünde muhtar Adem Yılmaz'a ait 2 katlı evde yangın çıktı.
İhbar üzerine köye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İskilip Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.
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