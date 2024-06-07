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        Çorum'un İskilip ilçesinde evde çıkan yangın hasara yol açtı

        Çorum'un İskilip ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 14:04 Güncelleme: 07.06.2024 - 14:06
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        Çorum'un İskilip ilçesinde evde çıkan yangın hasara yol açtı
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        Çorum'un İskilip ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yavu köyünde muhtar Adem Yılmaz'a ait 2 katlı evde yangın çıktı.

        İhbar üzerine köye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İskilip Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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