Kaymakam Ramazan Polat Kıbrıs gazilerini ziyaret etti

Ziyarete İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Seydi Tabur ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Mehmet Gürbüz katıldı.

Kaymakam Polat, Sorkun köyünde gazi Ömer Uğur, Karmış köyünde de gazi Osman Koca'yı ziyaret ederek sohbet etti.

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