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        Kaymakam Ramazan Polat Kıbrıs gazilerini ziyaret etti

        İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Kıbrıs gazilerini evlerinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 19:58 Güncelleme: 07.06.2024 - 19:58
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        Kaymakam Ramazan Polat Kıbrıs gazilerini ziyaret etti
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        İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Kıbrıs gazilerini evlerinde ziyaret etti.

        Kaymakam Polat, Sorkun köyünde gazi Ömer Uğur, Karmış köyünde de gazi Osman Koca'yı ziyaret ederek sohbet etti.

        Ziyarete İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Seydi Tabur ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Mehmet Gürbüz katıldı.

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