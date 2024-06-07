Dodurga'dan kısa kısa

Çetinkaya, Dodurga Belediyesi olarak hayvan pazarında önlemlerini aldıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın bayram öncesi alışverişlerini sağlıklı bir ortamda yapabilmelerini sağlıyoruz. Ekiplerimiz, ilçe genelinde denetimlere devam ettirecek." dedi.

Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Kurban Bayramı öncesi Dodurga Canlı Hayvan Pazarı'nı ziyaret ederek, vatandaşlarla ve kurban satıcılarıyla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Ekipler broşürleri kurbanlık satışı yapılan yerlerde satış yapanlara ve vatandaşlara dağıttı.

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