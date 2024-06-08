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        Çorum'da iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 08:15 Güncelleme: 08.06.2024 - 08:15
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        Çorum'da iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı
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        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Handan D. (35) idaresindeki 19 TN 987 plakalı otomobil, Buharaevler Mahallesi Bişkek Caddesi ile Buharaevler 58. Sokak kesişiminde Onur G'nin (34) kullandığı 19 ACC 154 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Hülya D. (33), Erol D. (8), Emirhan D. (8), Bedirhan D. (5) ve Demet G. (32) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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