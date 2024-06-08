Çorum'da iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı
Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Handan D. (35) idaresindeki 19 TN 987 plakalı otomobil, Buharaevler Mahallesi Bişkek Caddesi ile Buharaevler 58. Sokak kesişiminde Onur G'nin (34) kullandığı 19 ACC 154 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Hülya D. (33), Erol D. (8), Emirhan D. (8), Bedirhan D. (5) ve Demet G. (32) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastaneye kaldırıldı.
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