Çorum'da engebeli arazide düşerek yaralanan kadın ambulans helikopterle kurtarıldı

Yılmaz, daha sonra ambulans helikopterle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Helikopterin uygun bir yere inmesinin ardından sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Yılmaz'ın arazide düştüğü için yaralandığı anlaşıldı.

Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve İHH arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı İmat köyünde yaşayan ve dün mantar toplamak için ormanlık alana giden Arife Yılmaz (72), akşam eve dönmedi.

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