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        Çorum'da engebeli arazide düşerek yaralanan kadın ambulans helikopterle kurtarıldı

        Çorum'un Alaca ilçesinde mantar toplamak için gittiği engebeli arazide düşerek yaralanan kadın, ambuns helikopterle bulunduğu yerden alınıp hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 13:04 Güncelleme: 08.06.2024 - 13:04
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        Çorum'da engebeli arazide düşerek yaralanan kadın ambulans helikopterle kurtarıldı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde mantar toplamak için gittiği engebeli arazide düşerek yaralanan kadın, ambuns helikopterle bulunduğu yerden alınıp hastaneye ulaştırıldı.

        İlçeye bağlı İmat köyünde yaşayan ve dün mantar toplamak için ormanlık alana giden Arife Yılmaz (72), akşam eve dönmedi.

        Yakınları, çevrede yaptıkları arama çalışmasından sonuç alamayınca güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu.

        Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve İHH arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Yılmaz, yürütülen çalışmalar sonucu sabah saatlerinde engebeli arazide yaralı olarak bulundu.

        Arazinin uygun olmaması nedeniyle sağlık ekiplerinin yanına ulaşamadığı kadın, bölgeye sevk edilen ambulans helikopterle bulunduğu yerden alındı.

        Helikopterin uygun bir yere inmesinin ardından sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Yılmaz'ın arazide düştüğü için yaralandığı anlaşıldı.

        Yılmaz, daha sonra ambulans helikopterle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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