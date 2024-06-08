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        Çorum'da YKS'ye geç kalan kişi sınava zabıta ekibince yetiştirildi

        Çorum'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna geç kalan kişi, sınava zabıta ekibince yetiştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 13:18 Güncelleme: 08.06.2024 - 13:18
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        Çorum'da YKS'ye geç kalan kişi sınava zabıta ekibince yetiştirildi
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        Çorum'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna geç kalan kişi, sınava zabıta ekibince yetiştirildi.

        Hitit Üniversitesi kampüsünde sınava girecek Nuray Kaleli, nüfus cüzdanını kaybetti.

        Çorum Belediyesi zabıta ekibince İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne götürülen Kaleli, geçici kimlik belgesini aldıktan sonra sınava gireceği binaya götürüldü.

        Nuray Kaleli, kendisine yardımcı olan zabıta ekibi ile Çorum Belediyesine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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