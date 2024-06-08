Çorum'da bir evde çıkan yangın hasara yol açtı
Çorum'un İskilip ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çorum'un İskilip ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Musular köyü Kamışağıl Mahallesi’nde Nuri K’ye ait evde elektrik kontağı sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine köye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İskilip Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.
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