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        Çorum'da bir evde çıkan yangın hasara yol açtı

        Çorum'un İskilip ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 18:34 Güncelleme: 08.06.2024 - 18:35
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        Çorum'da bir evde çıkan yangın hasara yol açtı
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        Çorum'un İskilip ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Musular köyü Kamışağıl Mahallesi’nde Nuri K’ye ait evde elektrik kontağı sonucu yangın çıktı.

        İhbar üzerine köye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İskilip Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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