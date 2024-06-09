Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın kabrini ziyaret etti:

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Batman'ın Kozluk ilçesinde 7 yıl önce terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında düzenlenen anma törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 13:08 Güncelleme: 09.06.2024 - 13:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın kabrini ziyaret etti:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Batman'ın Kozluk ilçesinde 7 yıl önce terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında düzenlenen anma törenine katıldı.

        Bakan Tekin'i Osmancık Kaymakamlığı önünde Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu öğrencileri çiçeklerle karşıladı.

        Karşılamanın ardından Kaymakam Ayhan Akpay ile makamına geçen Bakan Tekin, bir süre Akpay ile ilçedeki eğitim çalışmaları hakkında görüştü.

        Tekin, ziyarete katılan Aybüke öğretmenin babası Sadık Yalçın'a burada Kur'an-ı Kerim hediye etti.

        Bakan Tekin, Osmancık Şehitliği'nde Aybüke öğretmen için düzenlenen anma programına katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Tören sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Tekin, 2017 yılının Türkiye açısından kritik bir yıl olduğunu dile getirdi.

        Tekin, "2016'da PKK'nın ikiz kardeşi FETÖ bir kalkışmada milletin karşı çıkışıyla başarısız olunca 2017'de bu sefer diğer kardeş PKK bir kez daha devreye sokuldu. 2017 Haziran ayını anımsayacak olursak PKK'nın sivillere yönelik özellikle eğitim camiasını yakından ilgilendiren hem okullarımıza yönelik saldırıları hem de öğretmenlerimize yönelik saldırılarıyla hatırladığımız bir yıldır. Sadece öğretmenlerimiz değil, yine aynı yıl içerisinde siyasi partilerin ilçe başkanlarına hatta yol yapım çalışmalarındaki sivil işçilere varıncaya kadar bölgeye, bölge insanına, bölgenin kalkınmasına hizmet etmek isteyen, terörün kökünü kurutmak için çaba sarf eden bütün sivillere yönelik topluca bu türden hain saldırıların yapıldığı bir dönemdi. Bu esnada biz iki öğretmen, iki değerli kardeşimizi, iki çok sevgili meslektaşımızı kaybettik. Bir tanesi bugün burada anmak için ailesiyle birlikte bulunduğumuz Aybüke öğretmenimiz. Diğeri de aynı tarihlerde yine kaçırılıp sonra da şehit edilen Necmettin öğretmenimiz. Onun da önümüzdeki hafta şehadet yıl dönümü." dedi.

        Milli Eğitim Bakanlığı olarak görevlerinin ülkeye sahip çıkacak bir nesil yetiştirmek olduğunu vurgulayan Tekin, sözlerine şöyle devam etti:

        "Bu ülkenin değerlerine sahip çıkacak, bu ülkenin millet olarak devamını sağlayacak ve ihtiyaç duyulduğunda gözünü kırpmadan şehadete yürüyecek bir kuşak yetiştirmek istiyoruz. Terör örgütlerinin hiçbiri bizim bu azmimizi kıramaz. Sonuna kadar böyle bir kuşak yetiştirmek için yeni Aybükeler, yeni Necmettin öğretmenleri yetiştirmek için çaba sarf edeceğiz. Bu vesileyle başta Sadık Bey olmak üzere bütün şehitlerimizin yakınlarına, ailelerine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Bu ülkeyi bize vatan kılan başta Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi bir kez daha hayırla, şükranla ve minnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Allah hepsinden razı olsun. Onların fedakarlığının karşılığı olarak bu ülkeye sonuna kadar sahip çıkacak kuşakları yetiştirmek, bizim görevimiz de bu. Biz de bunu sonuna kadar yapacağız. Bu anlamda biz 86 milyonun tamamının bu mücadeleyi hep beraber vereceğimize inanıyorum. Bugün burada siyasi parti ayrımı gözetmeksizin milletvekillerimiz, valimiz, kaymakamlarımız, herkes burada, bütün millet burada. Burada olmayanlar bugün bizim bu etkinliğimizi görüp, burada bulunduğumuzu görüp, Aybüke öğretmenimiz, Necmettin öğretmenimiz, bütün şehitlerimiz için birer Fatiha okumuş olurlarsa biz de en azından onlara karşı sorumluluğumuzu bir nebze yerine getirmiş oluruz diyorum."

        Aybüke öğretmenin babası Sadık Yalçın da bir daha böyle acı günlerin yaşanmamasını dileyerek, "Şu anda görevleri başında olan öğretmenlerimize eğitim dönemini sağlıklı bir şekilde tamamlayıp, öğrencilerine karnelerini verip, sağlıklı bir şekilde evlerine, ailelerine kavuşmalarını temenni ediyoruz Allah'tan. Ebediyete intikal etmiş olan şehit öğretmenlerimiz ve diğer şehitlerimizin ruhları şad olsun. Onları da rahmetli anıyoruz. Hepsine minnettarız." ifadelerini kullandı.

        Bakan Tekin, Aybüke öğretmenin isminin verildiği Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu öğretmenleriyle okulda bir araya geldi.

        Okulun müzik öğretmenleri Aybüke öğretmenin anısına Mağusa Limanı türküsünü seslendirdi.

        Şehitlikteki anmaya ve okuldaki ziyarete, Aybüke öğretmenin yakınları, Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Osmancık Belediye Başkan Vekili Ahmet Özoğlu, milletvekilleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, genç öğretmen kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        Üniversite adaylarının sınav maratonu: YKS'de ikinci ve üçüncü oturum bugün
        Üniversite adaylarının sınav maratonu: YKS'de ikinci ve üçüncü oturum bugün
        Annelerini katleden babalarından şikayetçi olmadılar!
        Annelerini katleden babalarından şikayetçi olmadılar!
        Boğaz'da muhteşem Bocelli
        Boğaz'da muhteşem Bocelli
        Yaşlı kadının yakarışını duyup oğlunun cansız bedenini buldular!
        Yaşlı kadının yakarışını duyup oğlunun cansız bedenini buldular!
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü!
        CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü!
        Acile başvurular 2 kat arttı! Çocuklar arasında pil yutma artıyor
        Acile başvurular 2 kat arttı! Çocuklar arasında pil yutma artıyor
        Yasak aşkın ilk karesi
        Yasak aşkın ilk karesi
        Kuzeyden güneye kritik yağış uyarısı!
        Kuzeyden güneye kritik yağış uyarısı!
        Fenerbahçe, şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Talih mi lanet mi?
        Talih mi lanet mi?
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Mourinho polemiği!
        Mourinho polemiği!
        Tarihi yayında borç tartışması
        Tarihi yayında borç tartışması
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        Mülteci kampında ölü sayısı 210'a çıktı
        Mülteci kampında ölü sayısı 210'a çıktı

        Benzer Haberler

        Çorum'da bir evde çıkan yangın hasara yol açtı
        Çorum'da bir evde çıkan yangın hasara yol açtı
        Kimliğini bulamayan öğrenciyi zabıta ekipleri sınava yetiştirdi
        Kimliğini bulamayan öğrenciyi zabıta ekipleri sınava yetiştirdi
        Çorum'da YKS'ye geç kalan kişi sınava zabıta ekibince yetiştirildi
        Çorum'da YKS'ye geç kalan kişi sınava zabıta ekibince yetiştirildi
        Çorum'da engebeli arazide düşerek yaralanan kadın ambulans helikopterle kur...
        Çorum'da engebeli arazide düşerek yaralanan kadın ambulans helikopterle kur...
        Mantar toplamaya gittiği ormanda düşüp yaralandı, 16 saat sonra ulaşıldı
        Mantar toplamaya gittiği ormanda düşüp yaralandı, 16 saat sonra ulaşıldı
        Polis yaralıyı elinden tutarak ambulansa kadar götürdü
        Polis yaralıyı elinden tutarak ambulansa kadar götürdü