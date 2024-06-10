Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 29 kişinin mal varlığına el konuldu

        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Çorum merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheliye ait 597 banka hesabındaki 1 milyar 292 milyon 611 bin 295 liraya, 51 gayrimenkul ve 10 araca el konulduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 15:35 Güncelleme: 10.06.2024 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 29 kişinin mal varlığına el konuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Çorum merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheliye ait 597 banka hesabındaki 1 milyar 292 milyon 611 bin 295 liraya, 51 gayrimenkul ve 10 araca el konulduğunu bildirdi.

        Dağlı, Valilikte düzenlediği basın toplantısında, kentte huzur ve asayişi sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca son 1 ayda yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

        Mayıs ayında, internet üzerinden örgütlü olarak yasa dışı bahis oynatan bir suç örgütüne yönelik Çorum merkezli önemli bir faaliyet gerçekleştirildiğine dikkati çeken Dağlı, Çorum, Ankara, Amasya, Çanakkale, İstanbul ve Rize'de gözaltına alınan 29 zanlıdan 24'ünün tutuklandığını, 5'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi.

        "Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama suçu" kapsamında zanlıların mal varlıklarına el konulduğunu bildiren Dağlı, "Çeşitli markalarda 10 araç, 5 daire, 22 tarla, 2 arsa, 22 bahçe ve toplam hacmi 1 milyar 292 milyon 611 bin 295 lira olan şüphelilere ait 597 banka hesabına el konulmuştur." dedi.

        Öte yandan kentte mayıs ayı boyunca İl Emniyet Müdürlüğü ve İl jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan 229 uygulamada, hakkında arama kararı bulunan 486 kişinin yakalandığını belirten Dağlı, bunlardan 92'sinin tutuklandığını, hakkında kayıp ihbarı yapılan 22 kişinin de bulunduğunu açıkladı.

        Dağlı, denetimlerde 39 ruhsatsız tabanca, 36 tüfek, 11 kurusıkı tabanca ve 756 fişek ele geçirildiğini kaydetti.

        Trafik birimlerince denetlenen 101 bin 732 aracın 23 bin 942'sinin sürücüsüne idari para cezası uygulandığını aktaran Dağlı, abartılı egzoz, kural dışı modifiye ile sürücü belgesiz veya alkollü araç kullanma gibi nedenlerden 589 aracın trafikten menedildiğini vurguladı.

        Dağlı, 10 şüphelinin tutuklandığı kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında 997 sentetik ecza hapı, 1396 gram uyuşturucu, 13 uyuşturucu kullanma aparatı, 540 litre sahte içki, 327 kilogram kaçak tütün, 364 bin makaron ele geçirildiğini anlattı.

        Vali Dağlı, asayiş birimlerince yakalanan 5 DEAŞ üyesi hakkında adli işlem yapıldığını, 4 FETÖ üyesinin de Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildiğini aktardı.

        Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Sungurlu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda toplam 3 bin 592 hükümlü ve tutuklunun bulunduğunu belirten Dağlı, buradaki hükümlü ve tutukluları ziyarete gelenlere yönelik sorgulamalarda haklarında yakalama kararı bulunan 25 kişinin yakalandığını ifade etti.

        Hava sıcaklıklarının artmasıyla ortaya çıkan Kırım Kongo Kanamalı Ateş virüsü taşıyan keneler ve orman yangınları konusunda herkesi duyarlı davranmaya davet eden Dağlı, doğadan toplanan mantarların tüketilmemesi ve düğünlerde silahla eteş edilmemesi konusunda da uyarıda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        Bu haftaya dikkat! Yakın vadede iyi haberler var
        Bu haftaya dikkat! Yakın vadede iyi haberler var
        İki genci öldürüp kuyuya atmışlardı! Cezalar açıklandı!
        İki genci öldürüp kuyuya atmışlardı! Cezalar açıklandı!
        YKS'de yapay zekalı kopya
        YKS'de yapay zekalı kopya
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Macron neden erken seçim kararı aldı?
        Macron neden erken seçim kararı aldı?
        6 Şubat depreminden 8 ay önce yapılmıştı: 42 kişiye mezar olan sitenin yıkılma sebebi belli oldu
        6 Şubat depreminden 8 ay önce yapılmıştı: 42 kişiye mezar olan sitenin yıkılma sebebi belli oldu
        Böyle eğlendi
        Böyle eğlendi
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Sevgilisini istemeyen babasını öldürüp taziyeleri kabul etti: Bana kimse cani gözüyle bakmasın
        Sevgilisini istemeyen babasını öldürüp taziyeleri kabul etti: Bana kimse cani gözüyle bakmasın
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Uyarıcı madde içerek doğurduğu bebeğini öldürdü!
        Uyarıcı madde içerek doğurduğu bebeğini öldürdü!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Son prova Polonya!
        Son prova Polonya!
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Avrupa borsalarında seçim düşüşü
        Avrupa borsalarında seçim düşüşü
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Paulista için geri sayım!
        Paulista için geri sayım!

        Benzer Haberler

        Okul müdürüne zincirle saldıran 2 şüpheliden biri saklandığı evde yakalandı
        Okul müdürüne zincirle saldıran 2 şüpheliden biri saklandığı evde yakalandı
        Bakan Tekin, Çorum'da şehit Aybüke öğretmeni anma programına katıldı
        Bakan Tekin, Çorum'da şehit Aybüke öğretmeni anma programına katıldı
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın kabrini ziyaret...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın kabrini ziyaret...
        Çorum'da bir evde çıkan yangın hasara yol açtı
        Çorum'da bir evde çıkan yangın hasara yol açtı
        Kimliğini bulamayan öğrenciyi zabıta ekipleri sınava yetiştirdi
        Kimliğini bulamayan öğrenciyi zabıta ekipleri sınava yetiştirdi
        Çorum'da YKS'ye geç kalan kişi sınava zabıta ekibince yetiştirildi
        Çorum'da YKS'ye geç kalan kişi sınava zabıta ekibince yetiştirildi