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        Laçin Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi açıldı

        Laçin Halk Eğitim Merkezinde (HEM) yıl boyu üretilen ürünler, yıl sonu sergisi ile vatandaşların beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 16:27 Güncelleme: 10.06.2024 - 16:27
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        Laçin Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi açıldı
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        Laçin Halk Eğitim Merkezinde (HEM) yıl boyu üretilen ürünler, yıl sonu sergisi ile vatandaşların beğenisine sunuldu.

        HEM binasındaki sergi için açılış töreni düzenlendi.

        Laçin Belediye Başkanı Mustafa Toydemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Yıldırım ve İlçe Emniyet Amiri Hamdi Gevrek, açılış kurdelesini kestikten sonra sergiyi gezdi.

        Sergide yer alan nevresim takımı, el örgüsü çanta ve yelekler, iğne oyalı yemeni ve havlular, şapkalar, el işlemeli seccadeler, kolye, bileklik, lif ve bebek yelekleri gibi çeşitli ürünler beğeni topladı.​​​​​​​

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