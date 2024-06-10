Laçin Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi açıldı

Sergide yer alan nevresim takımı, el örgüsü çanta ve yelekler, iğne oyalı yemeni ve havlular, şapkalar, el işlemeli seccadeler, kolye, bileklik, lif ve bebek yelekleri gibi çeşitli ürünler beğeni topladı.​​​​​​​

HEM binasındaki sergi için açılış töreni düzenlendi.

Laçin Halk Eğitim Merkezinde (HEM) yıl boyu üretilen ürünler, yıl sonu sergisi ile vatandaşların beğenisine sunuldu.

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