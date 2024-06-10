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        Bayat'ta Çocuk Oyunları ve Çocuk Oyuncakları Sergisi" açıldı

        Çorum'un Bayat ilçesinde "Geleneksel Çocuk Oyunları ve Çocuk Oyuncakları Sergisi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 16:33 Güncelleme: 10.06.2024 - 16:33
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        Bayat'ta Çocuk Oyunları ve Çocuk Oyuncakları Sergisi" açıldı
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        Çorum'un Bayat ilçesinde "Geleneksel Çocuk Oyunları ve Çocuk Oyuncakları Sergisi" açıldı.

        Bayat Atatürk İlkokulu'nda sınıf öğretmenleri Sevda Koca ve Mustafa Ada tarafından oluşturulan sergide, Bayat ve bölgesinde geçmişte çocukların kullandıkları oyuncaklara yer aldı.

        Çocukların geçmiş dönemle bağ kurması amacıyla açılan sergi hafta boyu gezilebilecek.

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