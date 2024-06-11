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        Çorum'da hafif ticari araçla motosikletin kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Çorum'da hafif ticari araç ile elektrikli motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 06:33 Güncelleme: 11.06.2024 - 06:33
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        Çorum'da hafif ticari araçla motosikletin kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi
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        Çorum’da hafif ticari araç ile elektrikli motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Emin Serdar K. idaresindeki 19 TV 393 plakalı hafif ticari araç ile Umut Y'nin kullandığı elektrikli motosiklet, Kunduzhan Mahallesi Aşık Paşa Sokak’ta çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının yoğun bakıma alındığı hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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