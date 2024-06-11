Çorum'da hafif ticari araçla motosikletin kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi
Çorum'da hafif ticari araç ile elektrikli motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Çorum’da hafif ticari araç ile elektrikli motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Emin Serdar K. idaresindeki 19 TV 393 plakalı hafif ticari araç ile Umut Y'nin kullandığı elektrikli motosiklet, Kunduzhan Mahallesi Aşık Paşa Sokak’ta çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının yoğun bakıma alındığı hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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