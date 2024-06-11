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        Dodurga'da çeltik tarlalarına giden yolda iyileştirme yapıldı

        Çorum'un Dodurga ilçesinde çeltik tarlalarına giden çiftçilerin kullandığı yolda kumlama çalışması yapıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 12:14 Güncelleme: 11.06.2024 - 12:14
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        Dodurga'da çeltik tarlalarına giden yolda iyileştirme yapıldı
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        Çorum'un Dodurga ilçesinde çeltik tarlalarına giden çiftçilerin kullandığı yolda kumlama çalışması yapıldığı bildirildi.

        Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, yaptığı yazılı açıklamada, çiftçilerin üreterek hem ilçeye hem de ülkeye katmadeğer sağladığını belirtti.

        Çiftçilerin araziye ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla çalışma başlattıklarını aktaran Çetinkaya, "Çiftçilerin arazilerine her türlü araçla, en kötü hava şartlarında dahi kolayca ulaşması için yollarımızda kumlama çalışması başlattık. İnşallah seneye de sathi kaplama yaparak, arazi yollarını asfalt hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

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