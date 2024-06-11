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        Sungurlu'da Çevre Haftası etkinliği yapıldı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde 5-11 Haziran Çevre Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar mıntıka temizliği yaptıktan sonra atık malzemelerden oluşan parkurda yarıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 17:39 Güncelleme: 11.06.2024 - 17:39
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        Sungurlu'da Çevre Haftası etkinliği yapıldı
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde 5-11 Haziran Çevre Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar mıntıka temizliği yaptıktan sonra atık malzemelerden oluşan parkurda yarıştı.

        Sungurlu Belediyesi Çocuk Meclisi ve Genç Konseyince çocuk ve gençlerde çevre bilincini geliştirmek amacıyla Akçalı Mesire Alanı'nda etkinlik düzenlendi.

        Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ile çocuk ve gençler, mesire alanında mıntıka temizliği yaptı.

        Eğitimcilerce çevrenin önemi, geri dönüşüm ve sıfır atık politikalarıyla ilgili bilgilerin verildiği etkinlikte çocuklar, atık malzmelerden oluşturulan parkurda yarışmalar yaptı.

        Etkinliğin ardından çocuklara yemek ikram edildi.

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