Çorum'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Çorum'un Alaca ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Çorum'un Alaca ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
E.E. idaresindeki 34 FYD 755 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Zile Kavşağı'nda, F.D'nin kullandığı 59 ABM 471 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, H.D, E.A.D. ve K.A.D. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.