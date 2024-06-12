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        Çorum'da bıçakçıların "Kurban Bayramı" mesaileri yoğunlaştı

        Çorum'da, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçakçıların mesaileri arttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 15:56 Güncelleme: 12.06.2024 - 15:56
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        Çorum'da bıçakçıların "Kurban Bayramı" mesaileri yoğunlaştı
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        Çorum'da, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçakçıların mesaileri arttı.

        Kentin farklı noktalarındaki bıçakçılar, bir yandan kendi ürünlerinin satışını yaparken diğer yandan da vatandaşların bıçaklarını bileyliyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak gösterilen "sanatçı tanıtma kartı" verilen bıçak ustası Abdulsamet Poyraz, AA muhabirine, bayram nedeniyle yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

        İnsanların kurban keserken kullanacağı bıçağı seçerken dikkatli olması gerektiğini belirten Poyraz, "Kurban kesmek için kullanacakları bıçaklar, profesyonel bıçak olmalı. Kurbanda kullanılacak bıçak, başından sonuna kadar açılmış olmalı. Yarım ağzı açık olan bıçaklar çok keskin olmaz. Seyyar satıcıdan, hırdavatçıdan, ne idüğü belirsiz, kalitesiz, niteliksiz çelikten yapılmış bıçaklar kesinlikle tercih edilmemeli. Bu tür bıçaklar iş kazalarına sebebiyet verebileceği gibi hayvana da çok büyük eziyet çektirebilir. Bu nedenle insanlara kaliteli çeliklerden imal edilmiş, özellikle de el yapımı bıçaklar tercih etmelerini öneriyoruz." dedi.

        Bıçak bileme konusunda da işin ehli kişilerden hizmet alınması gerektiğine dikkati çeken Poyraz, "Kesinlikle profesyonel bilemecilere yaptırsınlar. Anahtarcı, ayakkabıcı, hırdavatçı gibi değişik meslek mensuplarının yaptığı bileme dönemsel kazanç sağlama mantığıyla olacağı için profesyonellikten çok uzak oluyor. Bu durumda doğru bileme yapamıyorlar. Hayvanlar da çok acı çekebiliyor. Profesyonel bileme yaptırılmalı. Hem kendileri hem hayavan için daha faydalı olacaktır." diye konuştu.

        Poyraz, bu yıl bıçak bileme ücretinin 20 lira, satır ve balta bileme ücretinin de 40 lira olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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