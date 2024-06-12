Çorum'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Çorum'un Osmancık ilçesinde yangın çıkan evde hasar oluştu.
Çorum'un Osmancık ilçesinde yangın çıkan evde hasar oluştu.
Kızılırmak Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nda bulunan Çataloglu Apartmanı'ndaki Şaban Karakaya'ya ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine eve itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Osmancık Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu evde hasar meydana geldi.
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