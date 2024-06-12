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        Çorum'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Çorum'un Osmancık ilçesinde yangın çıkan evde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 21:20 Güncelleme: 12.06.2024 - 21:20
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        Çorum'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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        Çorum'un Osmancık ilçesinde yangın çıkan evde hasar oluştu.

        Kızılırmak Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nda bulunan Çataloglu Apartmanı'ndaki Şaban Karakaya'ya ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine eve itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Osmancık Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu evde hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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