Kargı'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

Sürücü ve yolcularda ise kimlik kontrolü yapıldı.

Çok sayıda polis ve jandarma ekibinin katıldığı uygulamada durdurulan araçlar, trafiğe uygunluk açısından denetlendi.

Kargı İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik ekipleri, ilçe giriş ve çıkışında denetleme noktası oluşturdu.

Kargı'da polis ve jandarma ekiplerince huzur ve güvenlik uygulaması gerçekleştirildi.

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