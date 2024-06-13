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        Çorum'da tır ile 2 aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde tır ile 2 aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 11:47 Güncelleme: 13.06.2024 - 11:47
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        Çorum'da tır ile 2 aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde tır ile 2 aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Sancar Muminov (34) idaresindeki 50 V 289 RA Özbekistan plakalı tır, Çorum-Yozgat kara yolu Emniyet Kavşağı'nda A.S'nin (57) kullandığı 19 AEG 302 plakalı hafif ticari araç ve M.D. (40) yönetimindeki 06 BNA 968 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada tır, otomobili yaklaşık 150 metre sürükledikten sonra durabildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Araçlarda sıkışan yaralılar, Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan sürücüler Muminov, M.D. ve A.S'nin yanı sıra araçlarda bulunan H.D. (58) ve B.K. (64), sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan M.D, burada yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Öte yandan kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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