Çorum'da tır ile 2 aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Yaralılardan M.D, burada yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yaralılar, Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan sürücüler Muminov, M.D. ve A.S'nin yanı sıra araçlarda bulunan H.D. (58) ve B.K. (64), sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada tır, otomobili yaklaşık 150 metre sürükledikten sonra durabildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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