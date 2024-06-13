İskilip'te 11. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası sona erdi

Çorum'un İskilip ilçesinde düzenlenen 11. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası'nda Değirmen Cafe şampiyon oldu.

İskilip Kaymakamlığı, İskilip Belediyesi ve Belediye İskilipspor tarafından düzenlenen turnuvada 19 takım mücadele etti.

Final müsabakasında Değirmen Cafe, Furkan Soğutma'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Turnuvada Almila Ahşap Yapı üçüncü, Hastane de dördüncü oldu.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ve Belediye Başkanı İsmail Çizikci, turnuvanın ardından düzenlenen törende takımlara kupa ve madalyalarını verdi.