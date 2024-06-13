Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        İskilip'te 11. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası sona erdi

        Çorum'un İskilip ilçesinde düzenlenen 11. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası'nda Değirmen Cafe şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 13:33 Güncelleme: 13.06.2024 - 13:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        İskilip'te 11. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un İskilip ilçesinde düzenlenen 11. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası'nda Değirmen Cafe şampiyon oldu.

        İskilip Kaymakamlığı, İskilip Belediyesi ve Belediye İskilipspor tarafından düzenlenen turnuvada 19 takım mücadele etti.

        Final müsabakasında Değirmen Cafe, Furkan Soğutma'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Turnuvada Almila Ahşap Yapı üçüncü, Hastane de dördüncü oldu.

        İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ve Belediye Başkanı İsmail Çizikci, turnuvanın ardından düzenlenen törende takımlara kupa ve madalyalarını verdi.

        Polat, turnuvaya katılan takımları tebrik etti.

        Çizikci ise sporun birleştirici gücünü turnuva ile bir kez daha hissettiklerini belirterek, "İskilip Belediyesi olarak, sporun ve sporcuların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

        Törene İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Testleri başarıyla tamamlandı: Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı
        Testleri başarıyla tamamlandı: Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı
        TÜİK'ten enflasyon sepeti açıklaması
        TÜİK'ten enflasyon sepeti açıklaması
        Özel: Kimse bize ittifak önermesin
        Özel: Kimse bize ittifak önermesin
        MSB: F-16 tedariki sözleşmesi imzalandı
        MSB: F-16 tedariki sözleşmesi imzalandı
        EURO 2024 başlıyor!
        EURO 2024 başlıyor!
        Kızını ve torununu öldürdü! Dede katliamı!
        Kızını ve torununu öldürdü! Dede katliamı!
        Mourinho 'en'lerini açıkladı!
        Mourinho 'en'lerini açıkladı!
        LGS'de o soru mahkemelik oldu
        LGS'de o soru mahkemelik oldu
        Müziği bıraktı, kripto para çıkardı
        Müziği bıraktı, kripto para çıkardı
        40 kişinin can verdiği Sami Bey Apartmanı'nda öldüren pazarlama!
        40 kişinin can verdiği Sami Bey Apartmanı'nda öldüren pazarlama!
        Bağırsak sağlığına iyi gelen 5 probiyotik!
        Bağırsak sağlığına iyi gelen 5 probiyotik!
        Bursa Ovası'nı besleyen Nilüfer Çayı'nda korkunç manzara: Toplu balık ölümleri
        Bursa Ovası'nı besleyen Nilüfer Çayı'nda korkunç manzara: Toplu balık ölümleri
        Yıllar sonra aynı karede
        Yıllar sonra aynı karede
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        Görmemiş gibi yapmadı
        Görmemiş gibi yapmadı
        Depremzede genç mezuniyet günü kaza kurbanı oldu!
        Depremzede genç mezuniyet günü kaza kurbanı oldu!
        Milli coşku
        Milli coşku
        Beşiktaş'tan büyük satış: Gedson ve Zaynutdinov...
        Beşiktaş'tan büyük satış: Gedson ve Zaynutdinov...
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı

        Benzer Haberler

        Çorum'da lise öğrencileri karbon salınımına "pedallayarak" dikkat çekti
        Çorum'da lise öğrencileri karbon salınımına "pedallayarak" dikkat çekti
        Çorum'da tır ile 2 aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Çorum'da tır ile 2 aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Bayat'ta kurbanlık pazarı hareketlendi
        Bayat'ta kurbanlık pazarı hareketlendi
        Kargı'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
        Kargı'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
        Çorum'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
        Çorum'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
        Büyükelçi Bağcı'dan Dodurga Belediye Başkanı Çetinkaya'ya ziyaret
        Büyükelçi Bağcı'dan Dodurga Belediye Başkanı Çetinkaya'ya ziyaret