Çorum'da Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

Çorum’da Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümü törenle kutlandı.

İl Jandarma Komutanlığında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in mesajı okundu.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, törende yaptığı konuşmada, Jandarma Teşkilatının ülkenin yüzde 85'lik kısmını kapsayan alanda görev yaptığını söyledi.

Nüfus dağılımı olarak da önemli bir alanın jandarmanın sorumluluğunda yer aldığına dikkati çeken Dağlı, "Nüfus olarak da azımsanmayacak bir nüfusun emniyet ve asayişini gece gündüz demeden, 7 gün 24 saat esasına göre yerine getirmekte. Bu anlamda başarılı hizmetlerini müşahede ediyoruz." dedi.

Jandarma Teşkilatının son yıllarda donanım olarak geliştiğinin altını çizen Dağlı, "İnsan kaynakları açısından çok fazla gelişmelere sahne olduğunu, suç ve suçlularla mücadele ve pek çok alanda kendisini çok fazla geliştirdiğini görüyoruz." diye konuştu.

İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya ise Jandarma Genel Komutanlığının, başarılarla dolu 185 yıllık köklü bir tarihe sahip olduğuna işaret etti.

Jandarma Teşkilatının mensubu olmadan onur duyduğunu vurgulayan Çetinkaya, "Jandarma Teşkilatı, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleri ile ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır." ifadelerini kullandı.