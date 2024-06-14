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        Çorum'da tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 08:46 Güncelleme: 14.06.2024 - 08:46
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        Çorum'da tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

        Sadık E. idaresindeki 06 R 3839 plakalı otomobil, Çorum-Ankara kara yolu Sungurlu ilçesi yakınlarında yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıyı bulunduğu yerden çıkardı.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Dursun E, Songül E. ve Enes E, sağlık ekiplerince ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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