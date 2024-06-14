Kargı Kaymakamı Aksoy, "Yolun sonu bayram olsun" uygulamasına katıldı

Kargı Kaymakamı Furkan Aksoy, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ilçe girişinde yapılan trafik denetimine katıldı.

İçişleri Bakanlığınca trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla "Hızını düşür yolun sonu bayram olsun" sloganıyla başlatılan uygulama kapsamında Kargı İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik ekipleri, ilçenin giriş ve çıkışlarında denetleme noktası oluşturdu.

Çok sayıda polis ve jandarma ekibinin katıldığı uygulamada durdurulan araçlar arandı, trafiğe uygunluk açısından denetlendi. Sürücü ve yolcularda kimlik kontrolü de yapıldı.