Çorum, Çankırı, Kastamonu, Tokat, Sinop ve Amasya'da karne töreni düzenlendi

Çorum, Çankırı, Kastamonu, Tokat, Sinop ve Amasya'da öğrenciler, düzenlenen törenle karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, kent merkezindeki Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Dağlı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ile yaptığı ziyarette, karne ve hediye verdiği öğrencilerle sohbet etti.

Eğitim öğretim yılının sona ermesiyle kentte 91 bin 369 öğrencinin karne aldığını belirten Dağlı, 7 bin 547 öğretmenin de eğitim öğretim yılını tamamladığını kaydetti.

Özarslan, burada yaptığı konuşmada, öğrencilere iyi tatiller dileyerek, öğretmen ve idarecilere de emekleri için teşekkür etti.

15 Temmuz Şehitler İlkokulu'nda düzenlenen törende Vali Mustafa Özarslan ve diğer ilgililer tarafından öğrencilere karneleri verildi.

Amasya merkezde 3 bin 311 okul öncesi, 7 bin 903 ilkokul, 7 bin 918 ortaokul, 7 bin 731 lise olmak üzere toplam 26 bin 863 öğrenci karne aldı.

İl genelinde ise okul öncesinde 6 bin 711, ilkokulda 16 bin 729, ortaokulda 16 bin 856, lise de 15 bin 744 olmak üzere toplam 56 bin 40 öğrenci karnelerini alarak, yaz tatiline başladı.