İskilip'te dron destekli trafik denetimi

Kural ihlali yaptığı belirlenen sürücüler uyarılırken, kurallara uygun davranan sürücülere de teşekkür edildi.

Dron destekli denetimde sürücülerin emniyet kemeri kullanımı, şerit ihlali, hatalı park ve seyir halinde cep telefonu kullanma gibi kural dışı davranışları denetlendi.

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