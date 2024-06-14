Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Bayat'ta 1843 öğrenci karne aldı

        Bayat ilçesinde 1843 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 13:31 Güncelleme: 14.06.2024 - 13:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayat'ta 1843 öğrenci karne aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bayat ilçesinde 1843 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

        Bayat Kaymakamı Seher Söyler, Ahacık Nazpınar İmam Hatip İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

        Ziyarette sohbet ettiği öğrencilere karnelerini veren Söyler, öğrencilere yaz tatilini kitap okuyarak ve dinlenerek geçirmelerini tavsiye etti.

        Söyler, ilçede 1843 öğrencinin karne aldığını bildirdi.

        Ziyarete Bayat İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Uçar da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Orman yakan terörist koğuşu ateşe verdi!
        Orman yakan terörist koğuşu ateşe verdi!
        Meloni Biden'ı beklerken böyle sıkıldı
        Meloni Biden'ı beklerken böyle sıkıldı
        130 milyon TL'lik yalı soygununun ardından 6 aylık plan çıktı
        130 milyon TL'lik yalı soygununun ardından 6 aylık plan çıktı
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Çocuk katilinin cezası belli oldu!
        Çocuk katilinin cezası belli oldu!
        Hepi topu dondurma ama…
        Hepi topu dondurma ama…
        9 günde 4. ölüm haberi! Sivas'ta kâbus!
        9 günde 4. ölüm haberi! Sivas'ta kâbus!
        'Dünyanın en büyük taban mozaiği' tekrar ziyarete açıldı
        'Dünyanın en büyük taban mozaiği' tekrar ziyarete açıldı
        "Dünyanın en büyük şantiyesi, şu anda deprem bölgesi"
        "Dünyanın en büyük şantiyesi, şu anda deprem bölgesi"
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        Bakan Koca, "Onaylı Randevu Sistemi"ne ilişkin ilk sonuçları paylaştı
        Bakan Koca, "Onaylı Randevu Sistemi"ne ilişkin ilk sonuçları paylaştı
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Daha önce hiç duymadığınız kurban bayramı gelenekleri!
        Daha önce hiç duymadığınız kurban bayramı gelenekleri!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Öğrencilere büyük jest
        Öğrencilere büyük jest
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        Bakan Tekin'den mezuniyette kıyafet tartışması açıklaması
        Bakan Tekin'den mezuniyette kıyafet tartışması açıklaması
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Van Bronckhorst imzayı attı!
        Van Bronckhorst imzayı attı!
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?

        Benzer Haberler

        İskilip'te dron destekli trafik denetimi
        İskilip'te dron destekli trafik denetimi
        Dodurga'da Kurban Bayramı hazırlıkları sürüyor
        Dodurga'da Kurban Bayramı hazırlıkları sürüyor
        Çorum, Çankırı, Kastamonu, Tokat, Sinop ve Amasya'da karne töreni düzenlend...
        Çorum, Çankırı, Kastamonu, Tokat, Sinop ve Amasya'da karne töreni düzenlend...
        Kargı Kaymakamı Aksoy, "Yolun sonu bayram olsun" uygulamasına katıldı
        Kargı Kaymakamı Aksoy, "Yolun sonu bayram olsun" uygulamasına katıldı
        Çorum'da tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Çorum'da tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Çorum'da Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Çorum'da Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı