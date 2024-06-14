İskilip'te "Fotoğraflarla Arasta" sergisi açıldı

İskilip ilçesinde Şehri İskilip Derneğince bir kısmı restore ettirilen tarihi İskilip Semerciler Arastası'na ait fotoğrafların yer aldığı "Fotoğraflarla Arasra" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, serginin açılış töreninde yaptığı konuşmada, ilçede birçok noktada restorasyon yapılması gerektiğini söyledi.

Polat, tarihi Semerciler Arastası'nın restorasyonundan dolayı Şehri İskilip Derneği yöneticilerine teşekkür etti.

Belediye Başkanı İsmail Çizikci de çalışmada emeği geçenleri tebrik ederek, ilçedeki tarihi alanların tamamını restore ettirmek üzere projeler hazırladıklarını bildirdi.