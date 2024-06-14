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        Çorum'da şiddetli rüzgar 3 ağacı devirdi, bir binanın çatısı uçtu

        Çorum'da şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle 3 ağaç devrildi, 1 binanın çatısı uçtu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 22:04 Güncelleme: 14.06.2024 - 22:04
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        Çorum'da şiddetli rüzgar 3 ağacı devirdi, bir binanın çatısı uçtu
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        Çorum'da şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle 3 ağaç devrildi, 1 binanın çatısı uçtu.

        Kent merkezi ve bazı ilçelerde akşam saatlerinde çıkan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

        Sağanakla etkili olan rüzgar sebebiyle 3 ağaç devrildi, 1 binanın da çatısı uçtu.

        Aniden bastıran yağış, yayalar ve sürücülere zor anlar yaşattı.

        Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle su baskını, ağaç devrilmesi ve çatı uçmasına ilişkin gelen 45 ihbara müdahale edildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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