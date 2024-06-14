Çorum'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
Çorum'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Çorum’da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Çorum-Samsun Karayolu Sıklık mevkisinde 3 otomobil, hafif ticari araç ve kamyonet çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlarda bulunan Yunus S, Salih S, Ayser S, Ehat Y, Elanur Y, Meral Y, Ülkü E. Y. ve Recep Y. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Bayram tatili dolayısıyla araç yoğunluğu yaşanan Çorum-Samsun kara yolunda ulaşım, kaza nedeniyle Samsun istikametine bir müddet tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.