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        Çorum'da otomobilin bisikletli çocuğa çarptığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 01:54 Güncelleme: 15.06.2024 - 01:54
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        Çorum'da otomobilin bisikletli çocuğa çarptığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi
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        Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

        S.Ş. idaresindeki 48 H 2552 plakalı otomobil, Ayhan Mahallesi Necip Kaplan Sokak'ta, 11 yaşındaki A.A'nın kullandığı bisiklete çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Sürücü S.Ş, polis merkezine götürüldü.

        Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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