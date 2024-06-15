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        Çorum-Yozgat kara yolundaki iki ayrı kazada 9 kişi yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada 3'ü çocuk, 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 11:31 Güncelleme: 15.06.2024 - 11:31
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        Çorum-Yozgat kara yolundaki iki ayrı kazada 9 kişi yaralandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada 3'ü çocuk, 9 kişi yaralandı.

        Kemalettin A. (54) idaresindeki 06 AB 710 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Kuyluş köyü yakınlarında karşı şeride geçerek devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan Ela A. (2), Eylem A. (31), Aslıhan A. (30), Deniz A. (1), Ege A. (1) ve Kemal Z. (61) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Eylem A, Deniz A. ve Ege A, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Çorum-Yozgat kara yolu Fakılar köyü yakınlarındaki kazada ise Mücahit E.G. idaresindeki 34 BB 6361 plakalı otomobil yol kenarındaki tarlaya devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü ve otomobilde bulunan Serkan Y, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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