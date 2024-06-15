Çorum Valisi Dağlı, Samsun-Ankara kara yolunda trafik denetimi yaptı:

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla araç yoğunluğu yaşanan Samsun-Ankara kara yolunda polis ve jandarma ekiplerince yürütülen trafik denetimlerine katıldı.

Dağlı, İl Jandarma Komutanlığı denetleme noktasında ekiplerce durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet etti.

Özellikle uzak illerden gelen sürücülerden yolların durumu ve yolculukları hakkında bilgi alan Dağlı, sürücü ve yolcuları seyir esnasında emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

Hız limiti başta olmak üzere trafik kurallarına mutlaka uymaları konusunda sürücüleri ikaz eden Dağlı, ayrıca seyir esnasında cep telefonu kullanmanın da trafik güvenliği açısından riskli olduğunu vurguladı.

Vali Dağlı, gazetecilere, Çorum'un İç Anadolu Bölgesi'ni Karadeniz Bölgesi'ne, İstanbul'u da Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan önemli noktada yer aldığını söyledi.

Bayram dönemlerinde kentteki ana yollarda trafiğin 5 katına kadar artabildiğini belirten Dağlı, "Günlük 10 bin araç civarında olan trafik, bayram dönemlerinde 50 binlere ulaşabilmekte. Bugün de yine yoğun bir bayram trafiği var. Yoğunluk sabahtan itibaren devam etmekte." dedi.

Bayram döneminde emniyet ve jandarma birimleriyle Samsun-Ankara kara yolunda denetimleri artırdıklarını anlatan Dağlı, dron ve radar gibi teknik cihazlarla 24 saat denetim yaptıklarını, ayrıca kontrol noktalarında sürücüleri bilgilendirdiklerini kaydetti.