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        Çorum Valisi Dağlı, Samsun-Ankara kara yolunda trafik denetimi yaptı:

        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla araç yoğunluğu yaşanan Samsun-Ankara kara yolunda polis ve jandarma ekiplerince yürütülen trafik denetimlerine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 19:41 Güncelleme: 15.06.2024 - 19:41
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        Çorum Valisi Dağlı, Samsun-Ankara kara yolunda trafik denetimi yaptı:
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        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla araç yoğunluğu yaşanan Samsun-Ankara kara yolunda polis ve jandarma ekiplerince yürütülen trafik denetimlerine katıldı.

        Dağlı, İl Jandarma Komutanlığı denetleme noktasında ekiplerce durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet etti.

        Özellikle uzak illerden gelen sürücülerden yolların durumu ve yolculukları hakkında bilgi alan Dağlı, sürücü ve yolcuları seyir esnasında emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

        Hız limiti başta olmak üzere trafik kurallarına mutlaka uymaları konusunda sürücüleri ikaz eden Dağlı, ayrıca seyir esnasında cep telefonu kullanmanın da trafik güvenliği açısından riskli olduğunu vurguladı.

        Vali Dağlı, gazetecilere, Çorum'un İç Anadolu Bölgesi'ni Karadeniz Bölgesi'ne, İstanbul'u da Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan önemli noktada yer aldığını söyledi.

        Bayram dönemlerinde kentteki ana yollarda trafiğin 5 katına kadar artabildiğini belirten Dağlı, "Günlük 10 bin araç civarında olan trafik, bayram dönemlerinde 50 binlere ulaşabilmekte. Bugün de yine yoğun bir bayram trafiği var. Yoğunluk sabahtan itibaren devam etmekte." dedi.

        Bayram döneminde emniyet ve jandarma birimleriyle Samsun-Ankara kara yolunda denetimleri artırdıklarını anlatan Dağlı, dron ve radar gibi teknik cihazlarla 24 saat denetim yaptıklarını, ayrıca kontrol noktalarında sürücüleri bilgilendirdiklerini kaydetti.

        Dağlı, 898 polis ve 475 jandarma personeli ile denetimlerin sürdüğüne işaret ederek, "Geçen yıla göre trafik kontrollerinde görevlendirilen personel sayımız iki katına ulaştı. Amacımız güvenlik ve huzur içinde vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı geçirmeleri. Bu bağlamda tedbirlerimizi aldık." diye konuştu.

        - Samsun-Ankara kara yolundaki yoğunluk dron ile görüntülendi

        Öte yandan 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Ankara ve İstanbul'dan İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerine seyahat etmek isteyen vatandaşlar, araçlarıyla Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırları içindeki kesimlerinde yoğunluk oluşturdu.

        Yol üzerindeki dinlenme tesisleriyle öne çıkan Sungurlu ilçesinde trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar zaman zaman güçlükle ilerledi.

        Yoldaki araç yoğunluğu dron ile de görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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