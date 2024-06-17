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        Çorum'da bayramlaşma programı düzenlendi

        Çorum'da Kurban Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 12:22 Güncelleme: 17.06.2024 - 12:22
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        Çorum'da bayramlaşma programı düzenlendi
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        Çorum'da Kurban Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

        Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesince Valilik bahçesinde ortaklaşa düzenlenen etkinlik, Kur'an tilaveti ile başladı. Törende, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü ile halkın birlik ve beraberliği için dua edildi.

        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, programda yaptığı konuşmada, programa katılanların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

        Bayramların dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, halkın daha fazla kenetlendiğini belirten Dağlı, bu nedenle bayramların birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olduğunu anlattı.

        Dağlı, "Bayram günlerinde akrabalarımızı, komşularımızı, vatanımızı canı pahasına savunan aziz şehitlerimizin değerli ailelerini, kahraman gazilerimizi, yetim, öksüz, hasta, yaşlı ve yardıma muhtaç insanlarımızı ziyaret etmeli, gönüllerini almalı, ihtiyaçlarını gidermeli ve bu sayede bayramı bayram tadında yaşama erdemine erişmeliyiz." dedi.

        Çorum'da vatandaşların bayramı huzurla geçirmesi için gerekli tedbirlerin alındığını vurgulayan Dağlı, emniyet, jandarma ve ilgili kurumların görevinin başında olduğunu kaydetti.

        AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da konuşmalarında, Kurban Bayramı'nı zulüm altında geçiren ülkelerin gelecek bayramları huzur içinde kutlama imkanı bulmasını temenni etti.

        Vali Dağlı ve beraberindekiler, daha sonra vatandaşlarla bayramlaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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