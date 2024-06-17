Çorum'da bayramlaşma programı düzenlendi

Çorum'da Kurban Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesince Valilik bahçesinde ortaklaşa düzenlenen etkinlik, Kur'an tilaveti ile başladı. Törende, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü ile halkın birlik ve beraberliği için dua edildi.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, programda yaptığı konuşmada, programa katılanların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Bayramların dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, halkın daha fazla kenetlendiğini belirten Dağlı, bu nedenle bayramların birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olduğunu anlattı.

Dağlı, "Bayram günlerinde akrabalarımızı, komşularımızı, vatanımızı canı pahasına savunan aziz şehitlerimizin değerli ailelerini, kahraman gazilerimizi, yetim, öksüz, hasta, yaşlı ve yardıma muhtaç insanlarımızı ziyaret etmeli, gönüllerini almalı, ihtiyaçlarını gidermeli ve bu sayede bayramı bayram tadında yaşama erdemine erişmeliyiz." dedi. Çorum'da vatandaşların bayramı huzurla geçirmesi için gerekli tedbirlerin alındığını vurgulayan Dağlı, emniyet, jandarma ve ilgili kurumların görevinin başında olduğunu kaydetti.