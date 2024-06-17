Çorum'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu

Evci Köyü Muhtarı Salim Küçüksakal, AA muhabirine, olay sırasında Sarıerikli'nin sudayken arkadaşına, "Boğuluyorum yardım et" diye seslendiğini, arkadaşının yüzme bilmemesi nedeniyle yardım çağırmak için uzaklaştığını, döndüğünde arkadaşını bulamadığını söyledi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir süre sonra Sarıerikli'nin boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden arkadaşları, 112'den yardım istedi.

Evci köyü yakınlarındaki Evci Yenikışla Göleti'ne arkadaşıyla gezmek için giden Veyis Sarıerikli (20), serinlemek için gölete girdi.

Çorum'un Boğazkale ilçesinde bir genç, yüzmek için girdiği gölette boğuldu.

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