Çorum'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu
Çorum'un Boğazkale ilçesinde bir genç, yüzmek için girdiği gölette boğuldu.
Çorum'un Boğazkale ilçesinde bir genç, yüzmek için girdiği gölette boğuldu.
Evci köyü yakınlarındaki Evci Yenikışla Göleti'ne arkadaşıyla gezmek için giden Veyis Sarıerikli (20), serinlemek için gölete girdi.
Bir süre sonra Sarıerikli'nin boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden arkadaşları, 112'den yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AFAD İl Müdürlüğü arama kurtarma ve dalgıç ekibi, sudan gencin cansız bedenini çıkardı.
Sarıerikli'nin cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Evci Köyü Muhtarı Salim Küçüksakal, AA muhabirine, olay sırasında Sarıerikli'nin sudayken arkadaşına, "Boğuluyorum yardım et" diye seslendiğini, arkadaşının yüzme bilmemesi nedeniyle yardım çağırmak için uzaklaştığını, döndüğünde arkadaşını bulamadığını söyledi.
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