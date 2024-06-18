Dodurga'da arpa hasadı başladı

Çorum'un Dodurga ilçesinde çiftçilerin arpa hasadı mesaisi başladı.

Günün erken saatlerinden itibaren tarlalarına giden çiftçiler, sıcaklığın 30 derecenin üzerine çıktığı bölgede aylarca emek verip büyüttükleri mahsullerini topluyor.

İlçede yaklaşık 400 dekar arazide arpa yetiştiren Mehmet Cem Elik, AA muhabirine, bu yıl kuraklık nedeniyle rekoltenin düştüğünü söyledi.

Üreticiler olarak yağışların yetersiz kalması nedeniyle mağdur olduklarını belirten Elik, ancak ektikleri tohum kadar ürün alabileceklerini tahmin ettiğini kaydetti.